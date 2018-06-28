Сборная Бельгии обыграла Англию и вышла в плей-офф ЧМ-2018
Обе команды досрочно гарантировали себе выход в 1/8 финала ЧМ - 2018.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018. Игра прошла в Калининграде и завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол противникам забил бельгийский нападающий Аднан Янузай, который на 51-й минуте матча отправил мяч в дальний угол ворот сборной Англии.
Так, сборная Бельгии выходит в 1/8 финала ЧМ-2018, набрав девять очков и заняв первое место в турнирной таблице. Англия финишировала второй.
В следующем туре бельгийцы сыграют с Японией, а англичане встретятся со сборной Колумбии.