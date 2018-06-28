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Стали известны самые расточительные болельщики на ЧМ-2018

Василиса Морозова
22:26 28.06.2018
Самыми расточительными болельщиками на Чемпионате мира оказались американцы и китайцы — расходы гостей мундиаля проанализировала компания Visa.
Стали известны самые расточительные болельщики на ЧМ-2018
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Компания Visa подсчитала, сколько потратили иностранные болельщики в ходе чемпионата мира по футболу в России при оплате картами.

Согласно данным компании, иностранцы уже потратили 38,4 млн долларов, превысив показатели турнира в Бразилии в почти 1,5 раза. Самыми расточительными оказались американцы, вторая строчка рейтинга досталась фанатам из Китая, третьими стали мексиканцы.

Средний чек иностранных туристов составил 3,5 тысячи рублей. Каждая пятая покупка по картам Visa была сделана при помощи бесконтактных способов оплаты, в том числе смартфоны и браслеты.

В первые дни ЧМ-2018 в Москве болельщики потратили по картам Visa 1,7 млрд рублей. Отмечается, что платежная система – официальный партнер FIFA и глобальный спонсор первенства.

«Самый большой размер среднего чека по картам Visa, выпущенным иностранными банками, был отмечен в категории "товары категории люкс" - 23 тысячи рублей, за ней следует категория "гостиничные услуги" - 15 тысяч рублей», - говорится в сообщении компании.

Среди городов, где фанаты тратили больше всего средств, также названы Петербург, Сочи, Казань и Екатеринбург.

Отмечается, что наиболее расточительно вели себя футбольные поклонники на игре Россия – Саудовская Аравия, а игра между сборными Германии и Мексики – оказалась на втором месте по расточительности фанатов.

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