Уэйн Руни покинул Англию спустя 16 сезонов в АПЛ

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни покидает Туманный Альбион спустя 16 сезонов, которые он провел в Английской Премьер-лиге.

32-летний футболист переходит в вашингтонский «Ди Си Юнайтед», о чем там сообщили, опубликовав видеоролик, на котором Руни предстает в форме своего нового клуба.

За «Ди Си Юнайтед» в футбольной лиге MLS форвард будет выступать под девятым игровым номером.

В составе «Эвертона» Уэйн Руни дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в «Манчестер Юнайтед», а в июле 2017 года вернулся в «Эвертон».