«Крым – Россия, Косово – Сербия» - сербские болельщики спели у стен Кремля

Тысячи болельщиков национальной сборной Сербии по футболу устроили яркий и шумный проход по центру Москвы.

Фанаты через Никольскую улицу вышли на Красную площадь, где дружно поддержали воссоединение полуострова Крым с Россией и напомнили о проблеме Косово, государства, не признанного Россией и многими другими независимыми державами. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории.

«Крым – Россия, Косово – Сербия», - пропели болельщики у стен Кремля.

Видео стихийного митинга выложил в Сети корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Бразилия в третьем туре одержала победу над Сербией со счетом 2:0 и заняла первое место в группе F. Со второго места в плей-офф вышла Швейцария. Национальная сборная Сербии закончила групповой этап на третьей строчке и выбыла из розыгрыша чемпионата мира-2018.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам проведенного в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с Россией на фоне госпереворота на Украине.