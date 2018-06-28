Серена Уильямс отказалась сдать тест на допинг

Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась сдать допинг-тест 14 июня, когда к ней домой явился допинг-офицер. Об этом пишет портал Deadspin.

Уильямс обвинила их в «навязчивом преследовании», а также частых заборах допинг-проб. Помощник спортсменки впустил представителя Антидопингового агентства США и пояснил, что Уильямс нет, однако допинг-офицер отказался покидать дом без ее теста.

После этого Серена Уильямс позвонила гендиректору WTA Стиву Саймону и пожаловалась на несправедливое преследование. По правилам американского Антидопингового агентства, спортсмены обязаны сообщать о своем местонахождении и сдавать пробы. После трех нарушений спортсмен считается нарушившим андидопинговые правила.

С января Уильямс продолжила свою теннисную карьеру после родов. В 2018 году она уже успела сдать пять допинг-проб, все они оказались отрицательными.