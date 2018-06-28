«Реал» снизил сумму отступных за Роналду с миллиарда евро до 120 миллионов
Руководство «Реала» снизило сумму отступных за лидера команды Криштиану Роналду.
Фото: Elmar Kremser / SVEN SIMON / Globallookpress
Мадридский «Реал» сократил сумму отступных за нападающего Криштиану Роналду с одного миллиарда евро до 120 миллионов. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на испанскую прессу.
Теперь заинтересованные португальцем клубы смогут приобрести Роналду за 120 миллионов евро, однако не «Барселона» и «Пари Сен-Жермен», для которых сумма останется прежней. Так мадридский клуб решил ускорить уход португальского спортсмена.
Ранее «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Милан» сообщили агенту Роналду Жорже Мендешу, что они готовы выкупить игрока за 120 миллионов евро, а зарплата форварда составит 40 миллионов евро. Кроме того, 33-летний Роналду принял решение уйти из «Реала» из-за недопонимания, которое возникло между португальцем и руководством клуба.