На Никольской улице в Москве установили рамки металлоискателя
Рамки будут демонтированы по окончании чемпионата мира по футболу.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Власти Москвы установили рамки досмотра на Никольской улице, сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, передает ТАСС.
По его словам, металлоискатели появились в целях усиления безопасности на период проведения матчей чемпионата мира по футболу. Никольская улица стала главным местом встречи фанатов из всех стран и местом проведения городских гуляний.
Рамки были установлены 27 июня в районе улицы Лубянка и будут демонтированы по окончании ЧМ-2018, уточнил Черников.