На Никольской улице в Москве установили рамки металлоискателя

Власти Москвы установили рамки досмотра на Никольской улице, сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, передает ТАСС.

По его словам, металлоискатели появились в целях усиления безопасности на период проведения матчей чемпионата мира по футболу. Никольская улица стала главным местом встречи фанатов из всех стран и местом проведения городских гуляний.

Рамки были установлены 27 июня в районе улицы Лубянка и будут демонтированы по окончании ЧМ-2018, уточнил Черников.