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Вратарю Аргентины и его семье угрожают из-за ошибки на ЧМ-2018

Наталья Вальханская
16:23 28.06.2018
Кабальеро сообщил, что получил угрозы и в свой адрес, и в адрес своей семьи.
Вратарю Аргентины и его семье угрожают из-за ошибки на ЧМ-2018
Фото: Li Ga / Xinhua / Globallookpress

Вратарю сборной Аргентины Вилли Кабальеро стали поступать угрозы после провального для него матча против Хорватии на чемпионате мира - 2018. Об этом футболист написал в своем Instagram.

«Я готов принять любую критику, потому что это футбольная ошибка. Но я получил множество оскорблений, пожеланий зла и даже угроз в свой адрес и адрес моей семьи», - написал Кабальеро.

Голкипер в роковом для себя матче отбил мяч на игрока хорватов Анте Ребича, который воспользовался таким подарком и открыл счет. После этого в ворота Кабальеро забили голы Лука Модрич и Иван Ракитич.

В итоге Аргентине пришлось выцарапывать выход в плей-офф ЧМ-2018 в встрече со сборной Нигерии. В ворота тренер поставил вместо Вилли Кабальеро Франко Армани, игра закончилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня, будучи рядом со мной или со стороны. Еще раз повторюсь - я признаю свою ошибку, но не хочу, чтобы моя семья переживала эти неприятности», - добавил голкипер.

30 июня в 1/8 финала команда Аргентины сыграет против Франции.

Сегодня стало известно, что форвард Ирана Сердар Азмун завершил карьеру в сборной в 23 года из-за оскорблений. Болезнь его матери сильно обострилась из-за нападок на команду после провального выступления на ЧМ-2018.

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