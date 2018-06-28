Гус Хиддинк посетил тренировку сборной России перед матчем с Испанией

Бывший наставник сборной России по футболу Гус Хиддинк посетил тренировку российских футболистов. В конце он решил сказать напутственное слово нашим игрокам, но вот с русским языком у именитого голландца проблемы - за время жизни в России он его почти не выучил. Но на помощь пришел нынешний тренер российской команды. Он поработал переводчиком у своего коллеги.

Перевел, правда, очень своеобразно. Но нашим футболистам понравилось.

«Для начала, я хочу сказать, что мне очень приятно здесь находиться…» - начал голландец (перевод с английского ТРК «Звезда»).

Но Черчесов решил подойти к своим обязанностям с юмором.

«Я вас не хотел видеть, но тренер меня привел», - констатировал факт нынешний наставник, чем вызвал смех своих подопечных.

Дальнейший перевод выполнен в том же духе. Не удалось Черчесову пошутить только над последней фразой. Удачи нам Хиддинк пожелал по-русски.

«Хороший перевод», - смеется один из футболистов сборной.

Команда России встретится с Испанией 1 июля в 17:00 на стадионе «Лужники» в 1/8 финала ЧМ-2018.