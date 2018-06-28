Мексиканцы напоили текилой посла Южной Кореи за победу над Германией

Мексиканские болельщики отпраздновали выход в 1/8 финала ЧМ-2018 у посольства Южной Кореи в Мехико, уговорив посла выпить текилы.

В Сети опубликованы видео, на которых мексиканцы столпились вокруг посла Южной Кореи и убедили его выпить текилы под овации фанатов. Так мексиканцы выразили благодарность корейцам, чья победа над действующим чемпионом лишила сборную Германии шанса на выход в плей-офф турнира в РФ.

Кроме того, производитель пива, являющийся спонсором сборной Мексики по футболу, доставил несколько ящиков напитка к посольству азиатской страны с запиской:

«Нашим южнокорейским друзьям. От имени всех мексиканских болельщиков, мы просто хотим сказать вам спасибо: вы официально являетесь частью нашей семьи», - говорится в записке, пишет «Р-Спорт».

Напомним, 27 июня южнокорейская команда обыграла сборную Германии со счетом 2:0 в заключительном матче группового этапа ЧМ. Сама Мексика уступила шведам 0:3. Так, сборные Мексики и Швеции прошли дальше, а Южная Корея и Германия завершили борьбу на турнире.