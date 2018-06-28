Путин и Инфантино сыграли в футбол на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино осмотрели площадки парка футбола ЧМ-2018 на Красной площади в столице, а также посетили павильон, где выставлен кубок чемпионата.

Российский лидер подошел к футбольному тренажеру и показал, как он владеет мячом.

После чего глава государства прошел на импровизированное футбольное поле, где сфотографировался с игроками детского клуба «Тотем». Два года назад они выиграли чемпионат мира среди воспитанников детских домов. Сегодня игроки поделились на две команды и сыграли на Красной площади матч, который и открыл Владимир Путин.

Напомним, парк футбола ЧМ-2018 побывал в городах, принимающих игры мирового первенства, а с 21 июня и до завершения мундиаля он открыт в Москве. На территории парка проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных звезд футбола, а также игры.

Тем временем российская сборная готовится к матчу с Испанией. Тренировки проходят в подмосковном Новогорске.