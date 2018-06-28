«Попросят убежища в России»: СМИ о вылете Германии с ЧМ-2018

Главной футбольной новостью прошедшего дня стал вылет сборной Германии из ЧМ-2018. Немецкие СМИ по этому поводу коллективно скорбят и сокрушаются. Зато их коллеги из других стран поупражнялись в красноречии.

«29 граждан Германии неожиданно просят убежища в России» - под таким ироничным заголовком вышел материал на портале «Чемпионат» .

«Хенде Хох! Сборная Германии впервые в истории не вышла из группы на ЧМ» - так отреагировали их коллеги из «АиФ»

«АХХХАХАХАХА» - телеканал Fox sports Brazil, видимо, в лице своего СММ-менеджера не нашел слов для выражения своих чувств по поводу поражения немцев. Есть в этом и некое злорадство. Сборная Германии разгромила бразильцев со счетом 7:1 на прошлом ЧМ.

А вот шведы искренне рады возможности сыграть в плей-офф. Именно победа Кореи над Германией и обеспечила им выход из группы.

А вот автор знаменитой фразы «В футбол играют все, а побеждает Германия» эксперт Гари Линекер в своем Twitter так прокомментировал этот позорный для немцев вылет «Футбол - это простая игра. 22 человека гоняются за мячом на протяжении 90 минут, а Германия больше не выигрывает», - написал он.

Mundo Deportivo высказалась более нейтрально: «Действительно неожиданный поворот! Германия в пролете. Это и самый неловкий и по-настоящему эпичный провал сборной».

Напомним, что 27 июня сборная Германии проиграла со счетом 2:0 Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018 с последнего места в группе.