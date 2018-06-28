Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт ЧМ-2018 по футболу ТЕГИ

Когда все против тебя: как урок с Нидерландами поможет России победить Испанию

Тимур Журавель
12:44 28.06.2018
Когда соперник очень силен, у нас есть опыт того, как это преодолеть
Фото: timzhur/ twitter/ firo/ Sportphoto Mexsport/ Globallookpress

У сборной России много хороших футболистов, не только форвардов, и подопечным Станислава Черчесова по силам пройти в четвертьфинал ЧМ-2018. Такое мнение «Звезде» высказал комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель.

«Нам нужно останавливать даже не Диего Косту, а Давида Сильву, Иньесту и многих других. Испания - это не один футболист. Испания - это, прежде всего, командная игра и очень изобретательная игра в атаке. Я думаю, что самые изящные комбинации на этом чемпионате пока разыгрывают именно испанцы», - уточнил он.

Журналист подчеркнул, что сдержать атаку испанцев действительно будет проблематично, но в обороне у этой команды есть ошибки.

«Я думаю, что нужно сыграть очень строго и, наверное, отдать им мяч все-таки, лишив пространства. Такой вариант может принести какие-то плоды, но забывать о своей атаке при этом тоже нельзя», - добавил журналист.

Журавель напомнил о ситуации в 2008 году, когда перед четвертьфиналом чемпионата Европы фаворитами тоже считали голландцев, а вовсе не россиян, но тогда национальная команда смогла приподнести сюрприз.

«Тогда мы сыграли именно в атаку, может ли так сделать нынешняя сборная и сделать то, что мы сделали тогда в 2008 году, я не очень уверен. Но, по крайней мере, когда все против тебя, когда соперник очень силен, у нас есть опыт того, как это преодолеть. Я очень рассчитываю, что это получится, хотя умом понимаю, что это сделать практически невозможно», - заключил он.

Матч 1/8 финала Россия - Испания пройдет в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В России номер мобильного телефона хотят приравнять к паспорту
Дата28.06.2018, 10:40
В России номер мобильного телефона хотят приравнять к паспорту
Воздушный бой и фигуры высшего пилотажа: кадры учений лучших летчиков ЗВО
Дата27.06.2018, 08:55
Воздушный бой и фигуры высшего пилотажа: кадры учений лучших летчиков ЗВО
Почему чемпионат мира по футболу в России - самый крутой в истории
Дата28.06.2018, 10:30
Почему чемпионат мира по футболу в России - самый крутой в истории
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Путин раскрыл сроки поступления в войска комплекса «Сармат»
Дата28.06.2018, 13:28
Путин раскрыл сроки поступления в войска комплекса «Сармат»
Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области
Дата26.06.2018, 18:21
Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ЧМ-2018 по футболу
12:44 Спорт
мнение
Когда все против тебя: как урок с Нидерландами поможет России победить Испанию
12:13 Спорт
Форвард Ирана Азмун завершил карьеру в сборной в 23 года из-за оскорблений
12:10 Спорт
Этот неловкий момент - на ЧМ установили рекорд по автоголам
11:10 Спорт
Видео
Матчи ЧМ-2018: чего ждать фанатам 28 июня
10:50 Спорт
Видео
Мексиканцы принесли к посольству Южной Кореи пиво в знак благодарности
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:03 В стране и мире
Видео
Эксперт опроверг выводы об угрозе климатической катастрофы в России
13:47 ОПК
Ракетный комплекс «Авангард» поступит в войска в ближайшее время
13:38 В стране и мире
Видео
«Северный поток - 2» могут построить в обход Дании
13:09 ОПК
Безусловный прорыв: какой будет российская подлодка пятого поколения
09:45 В стране и мире
Депутаты Рады устроили скандал в прямом эфире из-за Крыма
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Рыжий из «Иванушек» рассказал об ответственности за смерть Сорина и Яковлева
Рыжий из «Иванушек» рассказал об ответственности за смерть Сорина и Яковлева
За разгадку появления огромного таинственного геоглифа пообещали крупную сумму
За разгадку появления огромного таинственного геоглифа пообещали крупную сумму
ВСУ понесли существенные потери в ходе боев в Донбассе
ВСУ понесли существенные потери в ходе боев в Донбассе
СМИ: Ким Чен Ын приказал расстрелять офицера за дополнительные пайки военным
СМИ: Ким Чен Ын приказал расстрелять офицера за дополнительные пайки военным
В Симпсонах нашли предсказание исхода ЧМ-2018
В Симпсонах нашли предсказание исхода ЧМ-2018
Инопланетяне или русские? В Сети гадают, что за таинственный объект нашли на пляже в США Видео
Инопланетяне или русские? В Сети гадают, что за таинственный объект нашли на пляже в США
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.