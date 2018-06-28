Когда все против тебя: как урок с Нидерландами поможет России победить Испанию

У сборной России много хороших футболистов, не только форвардов, и подопечным Станислава Черчесова по силам пройти в четвертьфинал ЧМ-2018. Такое мнение «Звезде» высказал комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель.

«Нам нужно останавливать даже не Диего Косту, а Давида Сильву, Иньесту и многих других. Испания - это не один футболист. Испания - это, прежде всего, командная игра и очень изобретательная игра в атаке. Я думаю, что самые изящные комбинации на этом чемпионате пока разыгрывают именно испанцы», - уточнил он.

Журналист подчеркнул, что сдержать атаку испанцев действительно будет проблематично, но в обороне у этой команды есть ошибки.

«Я думаю, что нужно сыграть очень строго и, наверное, отдать им мяч все-таки, лишив пространства. Такой вариант может принести какие-то плоды, но забывать о своей атаке при этом тоже нельзя», - добавил журналист.

Журавель напомнил о ситуации в 2008 году, когда перед четвертьфиналом чемпионата Европы фаворитами тоже считали голландцев, а вовсе не россиян, но тогда национальная команда смогла приподнести сюрприз.

«Тогда мы сыграли именно в атаку, может ли так сделать нынешняя сборная и сделать то, что мы сделали тогда в 2008 году, я не очень уверен. Но, по крайней мере, когда все против тебя, когда соперник очень силен, у нас есть опыт того, как это преодолеть. Я очень рассчитываю, что это получится, хотя умом понимаю, что это сделать практически невозможно», - заключил он.

Матч 1/8 финала Россия - Испания пройдет в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники».