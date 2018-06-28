Форвард Ирана Азмун завершил карьеру в сборной в 23 года из-за оскорблений

Нападающий Сердар Азмун объявил о завершении своей карьеры в качестве игрока за сборную Ирана. Он в своем Instagram обратился к фанатам с этим заявлением.

«Чемпионат требует от любой сборной приложения усилий всех игроков. Мы, несмотря на молитвы миллионов иранцев и наши страния, не смогли победить. Играть в сборной своей страны было для меня честью, но вопреки моим чувствам я вынужден уйти. Для многих это - болезненное решение», - написал он в своем аккаунте.

В качестве основной причины Азмун назвал оскорбления его и его товарищей по команде за провальное выступление на ЧМ-2018.

«Тяжелая болезнь моей матери совсем недавно отступила, и я был очень этому рад. Однако, из-за оскорблений меня и моих товарищей по команде, коих мы не заслужили, ее недуг вновь обострился. И я, стоя перед тяжелым выбором, выбираю свою мать», - объяснил он.

В конце он пожелал здоровья всем матерям.