Этот неловкий момент - на ЧМ установили рекорд по автоголам

На ЧМ-2018 в России установлен рекорд по голам, забитым в свои ворота. На матче между сборными Швеции и Мексики защитник латиноамериканской сборной забил своей команде. Этот автогол стал седьмым на этом мундиале. До этого шесть раз игроки разных команд забивали в свои ворота на чемпионате мира во Франции в 1998 году.

А Мексика вдвойне отличилась - на чемпионатах мира они забивали в свои ворота уже пять раз.

В матче Россия - Египет защитник африканской команды Ахмед Фатхи забил в свои ворота и открыл счет в игре. Но и россияне тоже отличились - в матче с Уругваем Денис Черышев забил в наши ворота. В игре Швейцария - Коста-Рика вратарь европейской сборной забил сам себе, а в игре Ирана с командой Марокко мяч в ворота закатил вышедший на замену форвард африканской команды Азиз Бухаддуз. В матче Хорватия - Нигерия мяч неудачно отлетел от ноги игрока африканской команды прямо в ворота.