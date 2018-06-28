Матчи ЧМ-2018: чего ждать фанатам 28 июня

Откроет сегодняшний день игра команд Сенегала и Колумбии. Она начнется в 17:00 на стадионе «Самара Арена». Пока у сборной Сенегала 4 очка - она делит первое и второе место со сборной Японии. Команда Колумбии на третьем месте - у нее 3 очка. На последнем ЧМ в Бразилии Колумбия добралась до четвертьфинала, а Сенегал удивил всех в 2002 году. Тогда африканская команда впервые участвовала в ЧМ и вылетела с мундиаля только в 1/4 финала.

В это же время сыграют еще две команды - Японии и Польши. Матч начнется на стадионе «Волгоград Арена». Полякам не удалось выиграть ни разу, а вот сборная Японии пока на первом месте в группе. Кстати, Роберт Левандовски - форвард сборной Польши - стал самым результативным бомбардиром европейской квалификации, забив 16 голов.

В 21:00 начнется матч между сборными Англии и Бельгии на стадионе «Калининград». Обе команды - лидеры в группе и уже обеспечили себе путевку в плей-офф, поэтому будут уже бороться за первое место в группе. Англия и Бельгия встречались на чемпионатах мира дважды - один раз сыграли вничью, а второй раз победа осталась за футболистами с Туманного Альбиона.

Параллельно начнется матч между сборными Туниса и Панамы на стадионе «Мордовия Арена». Они уже гарантированно не выйдут из группы, потому что на счету обоих команд нет ни одной победы. Панама впервые выступала на чемпионате мира, а вот сборная Туниса сыграла на разных ЧМ уже 12 раз, но победила всего однажды.