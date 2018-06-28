Мексиканцы принесли к посольству Южной Кореи пиво в знак благодарности

Фанаты сборной Мексики принесли ящики с пивом к посольству Южной Кореи в Вашингтоне. Так они поблагодарили азиатскую команду за то, что своей победой над Германией позволили Мексике выйти в плей-офф. Целая пирамида ящиков с напитком от официального спонсора сборной Мексики выстроилась перед входом в здание. Об этом сообщил в своем Twitter спортивный репортер Даррен Ровелл.

На коробках висело милое посвящение с поздравлениями сборной Южной Кореи с победой и признание в том, что теперь фанаты азиатской сборной - «часть большой семьи».

Очень довольные сотрудники посольства уже сфотографировались на фоне подарка.