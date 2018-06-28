Почему чемпионат мира по футболу в России - самый крутой в истории

Футбол - это эмоции, прежде всего, а самое эмоциональное происходит на последних минутах матчей. За хорошее настроение и впечатления за пределами стадионов отвечают болельщики и организаторы. Они не подводят - по организации процесса у фанатов вопросов почти нет, нет претензий и к сотням тысяч болельщиков из разных стран мира. Все проходит максимально шумно, весело и мирно.

Могло полыхнуть в Питере в среду ночью. Аргентинцы как раз отличились с негативной стороны в своей второй игре в Нижнем Новгороде – на видеокамеры попал эпизод, когда они ногами в подтрибунном помещении избивают человека в хорватской майке. Готов поверить, что, не случись победа над Нигерией, негатив мог бы выплеснуться на улицы Петербурга. Но не случилось страшного благодаря ставшей такой регулярной на российском ЧМ драме последних минут.

Маркус Рохо забил в ворота Нигерии на 86-й, Иван Перишич в параллельной встрече исландцам в компенсированное время. По голам после 85-й минуты наш ЧМ уже обошел турнир четырехлетней давности. В России таких забитых мячей 25 за день до финиша группового этапа, за весь бразильский мундиаль - 20. Ну круто же!

Победы в концовке приносили своей стране также уругваец Хименес и англичанин Кейн, швейцарец Шакири и бразилец Коутинью, саудовец Аль-Давсари и, конечно же Тони Кроос, забивший вообще самый поздний мяч великих немцев в истории чемпионатов мира (на табло горело 94.42) ! Однако, сами немцы в следующем матче получили удар похлеще: два гола корейцев на 90+ минутах низвергли чемпионов с трона. Марокканец Бухаддуз забил в свои, повергнув в слезы Марокко и подарив счастье Ирану. Коста-риканцы сумели заработать ничью со Швейцарией.

На последних минутах отличались и наши Головин и Черышев в матче с Саудовской Аравией, сразу в первой встрече задав самый яркий тренд российского ЧМ. Так что устраивайтесь поудобнее, то ли еще будет в плей-офф, где значимость умения бороться до конца возрастает в разы. Для этого нужная хорошая физическая форма и уверенность в своих силах.

Все это есть у сборной России на домашнем турнире.