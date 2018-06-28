Дмитрий Булыкин спрогнозировал счет матча Англия - Бельгия

Наиболее вероятным исходом матча третьего тура в группе G между Англией и Бельгией станет ничья. Так считает бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин

«Кто сильнее - Англия или Бельгия - мы увидим. Мне кажется, в этом матче будет ничья, все-таки команды выполнили свои задачи, но ничья будет результативная, 1:1 или 2:2», - сказал он в комментарии «Звезде». «Обе команды - фавориты турнира, но я болею за Бельгию, все-таки у меня там три бывших одноклубника играют, они мне ближе», - признался спортсмен.

Матч Англия - Бельгия начнется в 21.00 мск на стадионе «Калининград Арена». Обе команды, набрав 6 очков в двух матчах, досрочно обеспечили себе место в 1/8 финала.