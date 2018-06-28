Бельгию назвали фаворитом матча против Англии

Бельгия в матче с Англией за 1 место в группе на ЧМ-2018 является фаворитом. Такое мнение «Звезде» высказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

«Самое главное, чтобы матч Англия – Бельгия не превратился в игру в поддавки, и команды не начали выбирать себе противника на стадии 1/8 финала. На Колумбию никто не хочет попадать, хотя сама Колумбия еще не обеспечила себе место», - добавил он.

Бельгия на фоне англичан выглядит более структурной и более подвижной командой, добавил журналист.

«Понятно, что Панама и Тунис не те соперники, от которых стоит отталкиваться. Но тем не менее Бельгия подошла к чемпионату в очень хорошем тонусе и выглядит изобретательно в атаке с хорошим движением», - констатировал комментатор.

Сильной стороной Англии, по мнению Генича, являются стандартные положения и игра Гарри Кейна, но серьезных испытаний на пути этой сборной пока не было.

«Как только встречаются серьезные соперники, то у англичан начинаются проблемы. В этой паре фаворит все-таки Бельгия», - заключил журналист.

Матч Англия - Бельгия начнется в 21.00 в Калининграде. В параллельном матче в группе G в это же время в Саранске начнется встреча Панамы и Туниса.