«Ювентус» готовит новое предложение Головину

Итальянский футбольные клуб «Ювентус» готовит новое предложение по приобретению полузащитника московского ЦСКА Александра Головина, передает Gazzetta dello Sport.

По данным издания, «Ювентус» собирается предложить 20 миллионов евро за российского футболиста и десять процентов с его будущей продажи.

Ранее сообщилось, что итальянский футбольный клуб был готов заплатить за Головина 19 миллионов евро, однако это предложение было отвергнуто руководством ЦСКА.

После повышения цены на футболиста «Ювентус» на время заморозил переговоры о трансфере. Тогда стало известно о возникшем интересе к Головину со стороны таких клубов, как «Челси», «Монако» и «Барселона».