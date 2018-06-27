Россия проделала фантастическую работу - Трамп о ЧМ-2018

Американский лидер Дональд Трамп дал оценку уровню организации Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Как сообщает RT, президент США высказался о ЧМ-2018 перед беседой с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.

По словам Трампа, его сын является фанатам футбола и с интересом наблюдает за проведением ЧМ-2018. Президент признал, что Россия провела «фантастическую работу».

«Я думаю, что Россия проделывает сейчас фантастическую работу в рамках чемпионата мира... Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за турниром. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках ЧМ», - заявил Трамп.

Блестящую организацию турнира ранее отметили многие западные журналисты и тысячи болельщиков со всего света. Кроме того, они обратили внимание не несоответствие пропагандистскому образу России в западных СМИ с реальной Россией. Так, корреспондент британского Sky News, напуганный на Родине рассказами медиа об РФ, с удивлением отметил, что в Россия безопаснее Лондона.