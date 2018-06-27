Швейцария не смогла победить Коста-Рику и встретится со Швецией в плей-офф

Сборная Швейцарии встретилась со сборной Коста-Рики в групповом этапе ЧМ-2018 на стадионе в Нижнем Новгороде. Игра завершилась со счетом 2:2, сторонам не удалось добиться преимущества друг над другом.

Счет открыл представитель Швейцарии Блерим Джемаили на 31-й минуте. Во второй половине игры Коста-Рика сумела отыграться, гол забил Кендаль Уотсон. Швейцарцам удалось вырваться вперед на 88-й минуте с помощью атаки Йосипа Дрмича, однако в дополнительное Брайан Руис реализовал пенальти и сравнял счет.

Тем не менее, швейцарская команда выходит в плей-офф, Коста-Рика отправляется домой, заняв последнюю строчку в таблице группы. В 1/8 финала чемпионата мира она встретится со сборной Швеции.