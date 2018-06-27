Сборная Бразилии обыграла Сербию и вышла в плей-офф ЧМ-2018

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Бразилии одержала победу над сербской командой. Встреча прошла на московском стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 2:0.

Первый гол на 36-й минуте матча в ворота противника забил бразильский полузащитник Паулиньо после голевой передачи Филиппе Коутинью.

На 68-й минуте защитник Тиаго Силва увеличил преимущество бразильцев: получив мяч от Неймара, он поразил ворота соперника.

Так, сборная Бразилии обеспечила себе выход в 1/8 финала футбольного первенства, заняв первое место в группе Е. В следующем туре команде предстоит сразиться с Мексикой.

Сборная Сербии расположилась на третьем месте в турнирной таблице, что означает завершение ее участия на чемпионате мира - 2018.