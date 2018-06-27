Самый быстрый «горчичник» в истории ЧМ был показан в матче Мексика - Швеция

Рекордное по быстроте нарушение, наказанное желтой карточкой, совершил мексиканец Хесус Гальярдо в матче против сборной Швеции. «Горчичник» на 15-й секунде с начала встречи стал самым быстрым в истории всех игр мировых первенств.

Предыдущий рекорд был установлен в далеком 1982 году. Тогда в матче группового этапа между Италией и Польшей желтую карточку получил итальянец Джампьеро Марини на 51-й секунде матча.

Шведы выиграли у мексиканцев со счетом 3:0, а в параллельной встрече сборная Германии сенсационно уступила южнокорейцам со счетом 0:2. В итоге из группы F в 1/8 финала ЧМ-2018 квалифицировались Швеция и Мексика.