Линекер: в футбол играют 22 футболиста, но в конце немцы больше не побеждают

Бывший английский футболист, а ныне комментатор BBC Гари Линекер поменял слова в своей фразе, ставшей крылатой, после того, как сборная Германии не смогла квалифицироваться в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

После полуфинала ЧМ-1996, когда Англия проиграла ФРГ по пенальти, Линекер горько пошутил, сказав: «Футбол - простая игра. Двадцать два человека гоняют мяч в течение 90 минут, а в конце побеждают немцы».

Теперь же, после поражения немцев от Южной Кореи, которое отправило Германию на последнюю строчку в группе, Линекер поменял концовку знаменитой фразы на: «Двадцать два человека гоняют мяч в течение 90 минут, а в конце немцы больше не побеждают».

«Предыдущая версия остается историей», - добавил экс-футболист в своем Twitter.

Болельщики Германии уже назвали случившееся «проклятием чемпионов». Немецкая сборная стала четвертым победителем-неудачником на ЧМ, который в следующем турнире после победного не смог выйти в плей-офф.