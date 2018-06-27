Бразильские журналисты потроллили сборную Германии из-за вылета с ЧМ-2018

Телеканал FOX Sports Brasil после поражения сборной Германии в матче группового этапа чемпионата мира-2018 против Южной Кореи опубликовал в своем Twitter любопытный пост, в котором нет никакой информации – исключительно смех.

Бразильцы на домашнем чемпионате мира потерпели разгромное поражение от немецких футболистов в полуфинале чемпионата со счетом 7:1. Так что тот факт, что на ЧМ-2018 команда Германии не вышла даже из группы не мог не порадовать журналистов из Бразилии.

Сборная Бразилии сразиться сегодня с национальной командой Сербии, а в параллельном матче группы E встретятся швейцарцы с костариканцами. В этой группе также сохраняется интрига, кто же из команд в итоге сможет квалифицироваться в 1/8 финала. И если у Коста-Рики шансов на это уже нет, то три другие команды могут побороться за выход в плей-офф.