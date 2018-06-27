Проклятие чемпионов: Германия стала четвертым победителем-неудачником на ЧМ

Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии не квалифицировалась в 1/8 финала ЧМ-2018 и повторила «успех» своих предшественников. Так, национальная команда Франции взяла Кубок Мира в 1998 году и не вышла из группы на следующем турнире в 2002 году. Итальянцы стали победителями ЧМ-2006, но выбыли после группового этапа в 2010, а чемпион 2010 года – сборная Испании, не вышла в плей-офф в 2014 году.

Болельщики уже назвали сложившуюся тенденцию «проклятием чемпионов».

Стоит отметить, что этот чемпионат мира стал первым, в котором немцы не прошли в плей-офф, также впервые они дважды проиграли на групповом этапе и заняли последнее место в группе.

Последний раз с разницей в два мяча Германия проиграла в 2006 году итальянским футболистам, а на стадии группового этапа столь разгромное поражение немцы потерпели в 1986 от Дании.

Кстати, победа Южной Кореи стала первым триумфом над немецкими футболистами для команд из Азии.

Напомним, сборная Германии сенсационно проиграла футболистам из Южной Кореи со счетом 2:0, а их соперники по группе – шведы – победили Мексику в параллельной встрече. Таким образом, немцы и южнокорейцы едут домой, а в плей-офф из группы F выходят национальные команды Мексики и Швеции.