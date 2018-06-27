Роналду пообщался с сиротами и примерил футболку красноярского клуба «Тотем»

Лидер португальской сборной Криштиану Роналду подарил праздник юным российским футболистам из клуба «Тотем».

Два года назад эти ребята выиграли первенство планеты среди воспитанников детских домов. И сейчас оргкомитет Чемпионата мира пригласил их на тренировку сборной Португалии, где им удалось встретиться с самим Криштиану.

Сначала Роналду не понял детей, протянувших ему футболку с логотипом клуба, а когда узнал, что это подарок, с удовольствием примерил ее.

«Главное, чему дети были несказанно рады, это встреча со звездой футбола сборной Португалии, любимым игроком сотен миллионов людей во всем мире — Криштиану Роналду», - сказано на сайте ФК «Тотем».

Напомним, сборная Португалии, сыграв три матча в России, вышла на первое место в своей подгруппе.