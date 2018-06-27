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Действующий чемпион мира Германия вылетела с ЧМ-2018

Наталья Вальханская
18:58 27.06.2018
Сборная Германии сенсационно проиграла футболистам из Южной Кореи со счетом 2:0. В плей-офф из группы F вышли национальные команды Мексики и Швеции.
Действующий чемпион мира Германия вылетела с ЧМ-2018
Фото: Li Ga / imago sportfotodienst / Globallookpress

Сборная Германии не вышла из группы на чемпионате мира-2018. Немецкие футболисты проиграли сборной Южной Кореи со счетом 2:0, тогда как их соперники по группе – шведы – победили Мексику в параллельной встрече, забив три гола и не пропустив ни одного.

На третьей добавленной к основному времени матча минуте Хын Мин навесил с углового, после чего мяч, совершив несколько рикошетов, отскочил в ворота Нойера. Арбитр встречи увидел офсайд, однако после просмотра повтора убедился, что все было в рамках правил.

На шестой добавленной минуте голкипер немцев Мануэль Нойер побежал в атаку и потерял мяч, после чего Хын Мин поразил пустые ворота - 2:0 в пользу южнокорейцев.

Таким образом, Германия по разнице забитых и пропущенных голов опустилась на четвертое место в группе и не квалифицировалась в 1/8 финала ЧМ-2018. Южнокорейские футболисты потеряли шанс на выход в плей-офф еще до начала последнего розыгрыша, проиграв два матча.

В плей-офф из группы F вышли национальные команды Мексики и Швеции.

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