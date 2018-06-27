«Милан» отстранен на два сезона от участия в еврокубках

Итальянский футбольный клуб «Милан» решением UEFA отстранили на два сезона от участия в еврокубках, сообщили в пресс-службе организации.

«Красно-черные» нарушили правила финансового fair play.

Отмечается, что решение Арбитражной палаты UEFA по финансовому контролю клубов может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Таким образом, «Милан» не сможет принять участие в розыгрыше Лиги Европы 2018/19, куда пробился по итогам чемпионата Италии сезона-2017/18, а также не будет бороться за главные трофеи Европы в 2019/20.