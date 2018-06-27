«Челси» сделал предложение по Головину

Лондонский «Челси» предложил московскому ЦСКА 23 миллиона евро за полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает портал ItaSportPress. Однако, армейцы увеличина цену за своего игрока до 30 миллионов.

До этого претендентом на Головина считался итальянский «Ювентус».

Помимо этих двух клубов присмотреться к игре армейца пообещала «Барселона». Представители клуба внимательно изучат действия Головина в матче против Испании и потом будут готовы сделать свое предложение.

Контракт Головина с ЦСКА действует до 2021 года.

Матч Россия - Испания состоится 1 июля на стадионе «Лужники».