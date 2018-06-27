Капелло призвал Испанию быть осторожнее в матче с Россией

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о своих впечатлениях от игры своих экс-подопечных на ЧМ-2018. По его мнению, хоть испанская команда номинально и сильнее, но недооценивать сборную России не стоит. Сильная сторона нашей команды, по мнению тренера, это контратаки, поэтому испанцы должны быть острожны. Его слова приводит издание Mundo Deportivo.

Отметил Капелло и нескольких наших игроков. По его словам, Россия активно может использовать Артема Дзюбу и Александра Головина. А действовать этим двум игрокам помогает связка Самедов - Газинский.

Отдельной похвалы заслужил Денис Черышев. Он не удивил прославленного тренера, но Капелло очень порадовался за успехи футболиста сборной России.

«Сейчас я действительно рад за него. Он отличный человек», - приводит издание слова бывшего тренера сборной России.

Сборная России сыграет с Испанией 1 июля в «Лужниках».