Путин пообещал дать США советы по успешному проведению ЧМ

Президент России Владимир Путин предложил поделиться опытом проведения ЧМ с США, которые будут принимать мундиаль в 2026 году. Он поздравил Соединенные Штаты с получением этого права на встрече с помощником США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Президент выразил уверенность, в том, что России удается организовывать ЧМ должным образом.

«С удовольствием поделимся с вами нашим опытом», - предложил президент.

В свою очередь Болтон предложение принял и заявил, что для США это будет интересно.

«С удовольствием узнаем о том, как России удается столь успешно проводить чемпионат», - сказал он.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.