Путин пообещал дать США советы по успешному проведению ЧМ
Об этом российский лидер рассказал на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press
Президент России Владимир Путин предложил поделиться опытом проведения ЧМ с США, которые будут принимать мундиаль в 2026 году. Он поздравил Соединенные Штаты с получением этого права на встрече с помощником США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Президент выразил уверенность, в том, что России удается организовывать ЧМ должным образом.
«С удовольствием поделимся с вами нашим опытом», - предложил президент.
В свою очередь Болтон предложение принял и заявил, что для США это будет интересно.
«С удовольствием узнаем о том, как России удается столь успешно проводить чемпионат», - сказал он.
ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.