В Симпсонах нашли предсказание исхода ЧМ-2018

Фанаты сериала «Симпсоны» нашли серию, посвященную ЧМ по футболу. Там в финале встречаются Мексика и Португалия. Об этом сообщает портал NME.

В пятой серии девятого сезона чемпионат, в котором «определится лучшая команда раз и навсегда», проходит в Спрингфилде - родном городе семейства Симпсонов. И в финале встречаются команды Португалии и Мексики. Нужно сказать, что и на ЧМ-2018 в России обе команды считаются сильными. Поэтому, как отмечают пользователи, такой исход вполне вероятен.

Сборная Португалии вышла в плей-офф с первого места в группе, и ей предстоит сыграть с Уругваем. Мексика пока лидирует у себя в группе. 27 июня латиноамериканская сборная сыграет с командой Швеции на стадионе «Екатеринбург Арена».