Комментатор обозначил главную опасность Испании для России в 1/8 финала
Россия является аутсайдером в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании, но у подопечных Станислава Черчесова все равно имеются хорошие шансы попасть в четвертьфинал. Так считает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
«Очевидно, что Россия в матче с Испанией аутсайдер, и это не должно удивлять, потому что перед турниром задача была выйти в плей-офф и эта задача выполнена», - констатировал он в комментарии «Звезде».
«У испанцев огромное количество плюсов, прежде всего их стиль очень удобный для нас, их звезды, которые в большом количестве присутствуют, начиная от Иньесты, Иско, Пике, Рамоса и так далее», - добавил журналист.
Вместе с тем, указал Арустамян, у испанцев есть и очевидные проблемы - это смена тренера прямо перед стартом мундиаля и не самая лучшая атмосфера в коллективе.
«Испания пропустила пять мячей за три тура в группе, это много. Поэтому с Испанией можно играть, вряд ли ее можно так просто и непринужденно обыграть, но побороться, попытаться испанцев пройти можно, но это будет очень тяжело», - заключил он.