Комментатор обозначил главную опасность Испании для России в 1/8 финала

Россия является аутсайдером в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании, но у подопечных Станислава Черчесова все равно имеются хорошие шансы попасть в четвертьфинал. Так считает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Очевидно, что Россия в матче с Испанией аутсайдер, и это не должно удивлять, потому что перед турниром задача была выйти в плей-офф и эта задача выполнена», - констатировал он в комментарии «Звезде». «У испанцев огромное количество плюсов, прежде всего их стиль очень удобный для нас, их звезды, которые в большом количестве присутствуют, начиная от Иньесты, Иско, Пике, Рамоса и так далее», - добавил журналист.

Вместе с тем, указал Арустамян, у испанцев есть и очевидные проблемы - это смена тренера прямо перед стартом мундиаля и не самая лучшая атмосфера в коллективе.