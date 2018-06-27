Бразильцам посоветовали обрести эмоцию на чемпионате мира

Сборная Бразилии, вероятнее всего, победит Сербию в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 и пройдет в плей-офф, но триумф не будет легким. Такое мнение «Звезде» высказал комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель.

«Думаю, Бразилии не будет легко в матче со сборной Сербии. Ей на этом чемпионате вообще еще ни в одной игре не было легко. Сербы - это команда, которая умеет сыграть организованно и в обороне строго, ей главное не зарываться, что случилось в матче со Швейцарией, им нужно контролировать свои эмоции», - сказал он. «Бразильцам пора уже обрести какую-то эмоцию на этом чемпионате, найти свою игру в атаке, потому что исполнители в атаке у них самые крутые из всех участников чемпионата мира-2018. Мне кажется, все-таки Бразилия одержит сегодня победу, пусть и сложную, с преодолением, но победу», - добавил журналист.

Матч Сербия - Бразилия начнется в 21:00 в Москве на стадионе «Открытие Арена». В параллельном матче в группе Е в это же время встретятся Швейцария и Коста-Рика, игра состоится в Нижнем Новгороде.

После двух туров в группе Е сразу две сборные имеют по 4 очка - Бразилия и Швейцария, у Сербии - 3, у Коста-Рики - 0.