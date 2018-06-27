Аргентинцы станцевали в Антарктиде в честь победы сборной: видео

Недаром аргентинцев считают горячими парнями. Даже на ледяном ветру они бодро танцуют, празднуя выход своей сборной в плей-офф. На видео с круглогодичной аргентинской антарктической базы Морамбио веселые болельщики в форме латиноамериканской сборной и с флагом своей страны радостно прыгают и поют на фоне транспаранта с названием станции.

Сборная Аргентины обыграла 26 июня сборную Нигерии со счетом 2:1 и гарантировала себе выход в плей-офф.