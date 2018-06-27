Путин посмотрит матч 1/8 финала Россия - Испания

Владимир Путин планирует посмотреть матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании. Об этом глава государства сообщил журналистам.

«Я, конечно, буду смотреть, буду болеть», - цитирует главу государства РИА Новости.

Путин при этом уточнил, что пока он не может сказать, будет ли он присутствовать на стадионе во время матча.

Игра 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией состоится в воскресенье, 1 июля, на московском стадионе «Лужники». Встреча начнется в 17.00 мск.