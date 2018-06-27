Матчи ЧМ-2018: чего ждать фанатам 27 июня

Откроет сегодняшний день матч между командами Мексики и Швеции. Он начнется в 17:00 на стадионе «Екатеринбург Арена». Пока мексиканцы лидируют в своей группе - у них шесть очков, а сборная Швеции делит второе и третье место с командой Германии - у обеих сборных по три очка и одинаковое количество забитых мячей.

В это же время сыграют команды Южной Кореи и Германии на стадионе «Казань Арена». У действующих чемпионов мира пока три очка в группе, а у азиатской команды ни одного. В прошлом матче немцы вдесятером выиграли у сборной Швеции и заработали свои очки. Пока они вторые в группе и делят свое место со сборной Швеции.

В 21:00 на стадионе «Нижний Новгород» начнется игра сборных Швейцарии и Коста-Рики. Европейская команда занимает второе место в группе. У них пока четыре очка, а у костариканцев ни одного. Сборные уже дважды встречались в товарищеских встречах, и всегда швейцарцы оказывались сильнее.

В это же время на стадионе «Спартак» сыграют и две другие сборные из этой же группы - Сербия и Бразилия. Пока у обеих команд есть шанс выйти в плей-офф. Капитан сборной Сербии настаивает своих футболистов на победу и призвал «верить в себя», ведь, по его мнению, исход этого матча зависит от «силы духа».