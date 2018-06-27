Месси побил уникальный рекорд Марадоны

Аргентинский форвард Лионель Месси обошел своего именитого коллегу Диего Марадону по количеству обводок на чемпионатах мира. После матча с Нигерией у нынешнего нападающего латиноамериканской сборной 107 успешно выполненных «маневров», а у его предшественника - 105.

При этом элементе игрок пытается обманными действиями выйти за спину противника, чтобы дальше вести мяч. Учет обводок ведется с 1966 года.

Аргентина выиграла у сборной Нигерии и вышла в плей-офф со второго места в группе. Соперниками латиноамериканской сборной станут французы. Матч пройдет 30 июня на стадионе «Казань Арена».