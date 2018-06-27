Полнейший экстаз: как фанаты Аргентины отреагировали на спасший сборную гол

Сборная Аргентины накануне вечером, 26 июня, чудом спаслась от позора и в последний момент квалифицировалась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В матче третьего тура группового этапа команда из Южной Америки победила со счетом 2:1.

Первый гол в матче забил нападающий Лионель Месси на 14-й минуте встречи после точной передачи почти через половину поля от Эвера Банеги. В первом тайме Аргентина могла не раз удвоить преимущество, но так и не смогла этого сделать.

А вторая половина встречи началась с пенальти в пользу Нигерии, который был реализован Виктором Мозесом, сравнявшим счет в матче. Позже арбитр мог еще раз указать на «точку» и похоронить мечты «бело-небесно-голубых» о плей-офф, но счел игру рукой Маркоса Рохо неумышленной.

Рохо же за две минуты до конца основного времени точно пробил после навеса с фланга в штрафную Нигерии и спас свою команду. Фанаты, смотревший матч на огромном экране в Буэнос-Айресе, сошли с ума от счастья.

В 1/8 финала Аргентина сыграет с Францией. Матч состоится в Казани 30 июня.