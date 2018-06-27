Якушева включили в Зал хоккейной славы в Торонто

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира в составе сборной Советского Союза Александр Якушев включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Якушев стал первым с 2005 года отечественным спортсменом, который туда попал, хотя никогда не играл в НХЛ. Последним таким хоккеистом был легендарный Валерий Харламов.

Вместе с Якушевым чести попасть в Зал хоккейной славы на этот раз удостоились вратарь Мартин Бродо, нападающий Мартен Сан-Луи, и канадская хоккеистка Джейна Хеффорд.

Торжественная церемония, посвященная великим спортсменам, пройдет в Торонто в ноябре.