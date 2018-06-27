Диего, ну ты и позорник: Губерниев обругал Марадону

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в грубой форме раскритиковал поведение аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны, показывавшего непристойные жесты во время матча между Аргентиной и Нигерией.

«Диего, ну ты и позорник!!! Яков Фак (биатлонист. — прим. ред.) тебя дери!!!», - написал Губерниев в своем Instagram – аккаунте.

Комментатор считает, что Нигерия заслужила победу, команду Аргентины он назвал «дном», а капитана аргентинской сборной Лионеля Месси – «слабаком».

Сборная Аргентина обыграла Нигерию (2:1) в рамках матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

Во время победного гола своих аргентинцев на 86-й минуте Диего Марадона показал два средних пальца. Кому этот жест был адресован, не известно.

Кроме того, камеры зафиксировали, что легендарный футболист в какой-то момент заснул во время матча. Сразу после игры у Марадоны подскочило давление, его забрала скорая. Сейчас состояние футболиста удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает.

После победы над Нигерией подопечные Лионеля Мессии вышли в 1/8 финала ЧМ, они встретятся с командой Франции в Казани.