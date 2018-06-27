Месси поселят в отель с видом на Роналду

Сборную Аргентины, которая вышла в 1/8 финала чемпионата мира - 2018, перед матчем с командой Франции в Казани поселят в отель с видом на граффити портрета форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание «Бизнес Online».

В Казани только два отеля получили лицензии на прием гостевых команд мундиаля - «Рамада», окна которого смотрят на граффити с изображением Роналду и «Мираж», где уже жила команда Франции во время игры с Австралией, проходившего на «Казань Арене».

Поскольку французы вышли в плей-офф гораздо раньше аргентинцев и забронировали уже знакомый отель, то у команды Лионеля Месси не осталось другого выбора и им придется жить в «Рамаде».

Граффити во дворе «Рамады» сделали в 2017 году накануне Кубка конфедераций, когда местные власти узнали о приезде сборной Португалии.