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Месси поселят в отель с видом на Роналду

Андрей Аркадьев
07:33 27.06.2018
Сборная Аргентины сыграет в 1/8 финала чемпионата мира - 2018 с командой Франции. Матч состоится на стадионе «Казань Арена».
Фото: Ильнар Тухбатов/ РИА Новости

Сборную Аргентины, которая вышла в 1/8 финала чемпионата мира - 2018, перед матчем с командой Франции в Казани поселят в отель с видом на граффити портрета форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание «Бизнес Online».

В Казани только два отеля получили лицензии на прием гостевых команд мундиаля - «Рамада», окна которого смотрят на граффити с изображением Роналду и «Мираж», где уже жила команда Франции во время игры с Австралией, проходившего на «Казань Арене».

Поскольку французы вышли в плей-офф гораздо раньше аргентинцев и забронировали уже знакомый отель, то у команды Лионеля Месси не осталось другого выбора и им придется жить в «Рамаде».

Граффити во дворе «Рамады» сделали в 2017 году накануне Кубка конфедераций, когда местные власти узнали о приезде сборной Португалии.

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