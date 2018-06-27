Журналисты подрались после матча сборных Аргентины и Нигерии на ЧМ-2018

Дракой между представителями СМИ закончился матч Аргентина - Нигерия, который проходил в рамках чемпионата мира - 2018, пишет «Чемпионат». Свидетелем потасовки стал аргентинский игрок Хавьер Маскерано.

Конфликт произошел в микст-зоне, где журналисты берут интервью у игроков после окончания игры. Арабский журналист повздорил со своим европейским коллегой, после этого между ними произошла драка. Обоих дебоширов вывели за пределы стадиона.

Матч Аргентина - Нигерия прошел 26 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и завершился победой аргентинцев со счетом 2:1. Эта победа позволила сборной Аргентины выйти в следующий раунд ЧМ-2018.