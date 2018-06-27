Источник: у Марадоны случилась передозировка наркотиками

У легендарного футболиста Диего Марадоны, которому стало плохо на матче Аргентины и Нигерии (2:1), проходившем в Санкт-Петербурге, была выявлена передозировка наркотиками, утверждает журналист Мутаз Чехаде в своем аккаунте в Twitter.

Официального подтверждения данной информации нет. СМИ, в большинстве своем, пишут, что у Марадоны просто подскочило давление, а в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Во время игры Аргентины и Нигерии Марадона, болея за свою национальную команду, вел себя крайне эмоционально и показывал два средних пальца. Неприличные жесты футболиста попали в объективы фотографов и стали предметом обсуждения в соцсетях. Кроме того, на камеру попал момент, где аргентинец спал.

Сборная Аргентины обыграла команду Нигерии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала турнира.