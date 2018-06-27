Игрок сборной Перу впал в кому после травмы на тренировке

Форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан, не попавший в заявку на матч против команды Австралии, почти полчаса находился в коме после травмы головы, которую получил на тренировке команды. Об этом сообщает издание El Bocon.

Фарфан 23 июня столкнулся с партнером по сборной, потерял сознание и покинул тренировку на автомобиле скорой помощи.

«Джефферсон был без сознания на протяжении 25-30 минут. Он не реагировал на раздражители. Медик сказал, что он находится в коме и можно ждать любого исхода», - рассказал брат футболиста Джанкарло.

В настоящее время Фарфан восстанавливается после травмы.

На чемпионате мира сборная Перу в двух первых матчах потерпела два поражения и из группы не вышла.