ЧМ-2018 по футболу повторил рекорд по количеству реализованных пенальти
Турнир повторил рекордный показатель чемпионата мира – 1998.
Фото: Paul Chesterton / imago sportfotodienst / Globallookpress
Чемпионат мира по футболу, проходящий в этом году в России, повторил достижение спортивного турнира 1998 года во Франции по количеству реализованных пенальти, сообщает Opta.
Всего на настоящий момент было реализовано 17 ударов. Последний мяч в ворота противника с 11 метров забил исландский полузащитник Гилфи Тор Сигурдссон в матче против сборной Хорватии.
Ранее сообщилось, что ЧМ-2018 установил рекорд и по числу назначенных пенальти на мундиале.