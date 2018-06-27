ЧМ-2018 по футболу повторил рекорд по количеству реализованных пенальти

Чемпионат мира по футболу, проходящий в этом году в России, повторил достижение спортивного турнира 1998 года во Франции по количеству реализованных пенальти, сообщает Opta.

Всего на настоящий момент было реализовано 17 ударов. Последний мяч в ворота противника с 11 метров забил исландский полузащитник Гилфи Тор Сигурдссон в матче против сборной Хорватии.

Ранее сообщилось, что ЧМ-2018 установил рекорд и по числу назначенных пенальти на мундиале.