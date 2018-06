«Это было эпично»: сборная Исландии поблагодарила Россию за ЧМ-2018

Сборная Исландии попрощалась с ЧМ-2018 и поблагодарила Россию за теплый прием. Об этом сообщается в официальном Twitter национальной сборной.

This @FIFAWorldCup has been such an epic ride. We left everything, absolutely everything, on the pitch tonight and will go out with our heads held up high. Thank you to the best supporters in the world. Thank you 🇷🇺 for such a warm welcome. #fyririsland pic.twitter.com/KrWj82LIpU